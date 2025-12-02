صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رکشے میں سفر کرنے والی فیملی کے زیورات، نقدی لے کر ڈرائیور فرار

  • فیصل آباد
رکشے میں سفر کرنے والی فیملی کے زیورات، نقدی لے کر ڈرائیور فرار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)رکشے میں سفر کرنے والی فیملی کے زیورات، نقدی، موبائل فون اور دیگر سامان سے بھرا بیگ لے کر رکشہ ڈرائیور فرار ہوگیا۔

تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے ایکس بلاک میں حیدر علی نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی فیملی کے ہمراہ رکشے میں سفر کرتے ہوئے گھر پہنچا تو اس دوران رکشہ ڈرائیور ان کا بیگ لے کر فرار ہوگیا۔ جس میں موبائل فون، نقدی، زیورات اور دیگر سامان موجود تھا۔ جس پر پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے رکشہ ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

