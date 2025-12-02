پٹرولیم مصنوعات میں معمولی کمی عوام سے مذاق : جماعت اسلامی
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)جماعت اسلامی کے رہنماؤں پروفیسر محبوب الزماں بٹ، میاں انوار الحق ایڈووکیٹ، میاں طاہر ایوب اور شیخ افضل شاہین نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کو ‘‘اونٹ کے منہ میں زیرہ’’ قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پٹرول کی قیمت میں کم از کم 50 روپے فی لٹرکمی کا فوری اعلان کرے ۔
انہوں نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اور پٹرولیم مصنوعات کم ترین سطح پر آ چکی ہیں، لہٰذا مقامی سطح پر بھی قیمتوں کو عالمی مارکیٹ کے مطابق کم کیا جائے ۔رہنماؤں کے مطابق پیٹرولیم ڈویژن کی دستاویزات کے مطابق ایک لیٹر پٹرول پر 94 روپے 89 پیسے اور ایک لیٹر ڈیزل پر 95 روپے 35 پیسے ٹیکس عائد ہے ، یعنی پٹرول کی قیمت کا 36 فیصد اور ڈیزل کی قیمت کا 35 فیصد حصہ ٹیکس پر مشتمل ہے ۔ حکومت نے عوام پر ناجائز ٹیکسوں اور اضافی چارجز کا بوجھ ڈال رکھا ہے جسے فوری ختم کیا جانا ضروری ہے ۔