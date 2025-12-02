تاندلیانوالہ کیلئے 5 ارب کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے تحصیل تاندلیانوالہ کے باسیوں کو بڑی خوشخبری سنادی۔
پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت تاندلیانوالہ میں سیوریج سسٹم کی اپ گریڈیشن، سڑکوں کی مرمت و بحالی اور دیگر منصوبوں کی تکمیل کے لیے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 5 ارب روپے فنڈز کی منظوری دے دی ہے ، اور عنقریب میگا پراجیکٹس پر عملدرآمد شروع ہوجائے گا۔کمشنر فیصل آباد نے وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر تحصیلوں کے وزٹس کے اگلے مرحلے میں تاندلیانوالہ کا دورہ کیا اور اسسٹنٹ کمشنر آفس میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر ازکا سحر اور دیگر تحصیل افسربھی موجود تھے ۔کمشنر راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ میگا پراجیکٹس سے عوام کا معیارِ زندگی بہتر ہوگا اور ترقی کا نیا باب کھلے گا۔ انہوں نے شہر میں صفائی کی ناقص صورتحال پر اسسٹنٹ کمشنر کی رپورٹ کی روشنی میں ٹھیکیدار کو آخری وارننگ دیتے ہوئے ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا اور واضح کیا کہ صورتِ حال بہتر نہ ہوئی تو ٹھیکہ منسوخ کردیا جائے گا۔