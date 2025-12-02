صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاندلیانوالہ کیلئے 5 ارب کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری

  • فیصل آباد
تاندلیانوالہ کیلئے 5 ارب کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے تحصیل تاندلیانوالہ کے باسیوں کو بڑی خوشخبری سنادی۔

پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت تاندلیانوالہ میں سیوریج سسٹم کی اپ گریڈیشن، سڑکوں کی مرمت و بحالی اور دیگر منصوبوں کی تکمیل کے لیے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 5 ارب روپے فنڈز کی منظوری دے دی ہے ، اور عنقریب میگا پراجیکٹس پر عملدرآمد شروع ہوجائے گا۔کمشنر فیصل آباد نے وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر تحصیلوں کے وزٹس کے اگلے مرحلے میں تاندلیانوالہ کا دورہ کیا اور اسسٹنٹ کمشنر آفس میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر ازکا سحر اور دیگر تحصیل افسربھی موجود تھے ۔کمشنر راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ میگا پراجیکٹس سے عوام کا معیارِ زندگی بہتر ہوگا اور ترقی کا نیا باب کھلے گا۔ انہوں نے شہر میں صفائی کی ناقص صورتحال پر اسسٹنٹ کمشنر کی رپورٹ کی روشنی میں ٹھیکیدار کو آخری وارننگ دیتے ہوئے ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا اور واضح کیا کہ صورتِ حال بہتر نہ ہوئی تو ٹھیکہ منسوخ کردیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس