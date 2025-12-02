بغیر لائسنس ڈرائیونگ کر نیوالے شہری کو حوالات پہنچا دیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے شہری کو حوالات پہنچا دیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے میں لاری اڈے کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے شہری کو گرفتار کرلیا۔ جو مین شاہراہ پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیگر ٹریفک کیلئے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔ جس کیخلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔
