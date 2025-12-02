ماں بیٹے اور دیگر اہلخانہ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ماں بیٹے سمیت دیگر اہلخانہ کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ سٹی سمندری میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے لطیف نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اس کے بیٹے اور اہلیہ سمیت دیگر اہلخانہ کو سابقہ رنجش کی بنا بنا پر قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کردیا ۔
