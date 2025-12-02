صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماں بیٹے اور دیگر اہلخانہ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا

  • فیصل آباد
ماں بیٹے اور دیگر اہلخانہ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ماں بیٹے سمیت دیگر اہلخانہ کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ سٹی سمندری میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے لطیف نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اس کے بیٹے اور اہلیہ سمیت دیگر اہلخانہ کو سابقہ رنجش کی بنا بنا پر قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کردیا ۔

ماں بیٹے سمیت دیگر اہلخانہ کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ سٹی سمندری میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے لطیف نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اس کے بیٹے اور اہلیہ سمیت دیگر اہلخانہ کو سابقہ رنجش کی بنا بنا پر قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کردیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس