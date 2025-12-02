سکول کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کے کمپیوٹرز چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ریڑھی کھڑی کرکے روڈ بلاک کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے چک نمبر 204 رب کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مین شاہراہ پر ریڑھی کھڑی کر کے روڈ بلاک کرنے اور ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ پیدا کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا۔ جس کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔
