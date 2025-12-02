انٹرنیشنل ریاضیاتی کانفرنس ، 400 سے زائد محققین کی شرکت
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبئہ ریاضیات کے اشتراک سے انٹرنیشنل ریاضیاتی کانفرنس ICMEFT-2025 کا کامیاب انعقاد ہوا۔ تین روزہ کانفرنس میں 400 سے زائد قومی محققین کے ساتھ ساتھ جرمنی، سپین، جنوبی کوریا، جنوبی افریقہ اور ملائیشیا سے آئے ہوئے بین الاقوامی ماہرین نے شرکت کی۔
کانفرنس کا افتتاح وائس چانسلر GCWUF پروفیسر ڈاکٹر کنول امین (T.I.)، وی سی میڈیکل یونیورسٹی فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری اور ریکٹر TUF پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ نے کیا۔ افتتاحی خطاب میں پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ میں ریاضی کے بڑھتے ہوئے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کانفرنس کی کنوینر پروفیسر ڈاکٹر صائمہ اکرم کی کاوشوں کو سراہا۔کانفرنس میں سائنسی مباحثوں، تکنیکی سیشنز اور بین الشعبہ جاتی تبادلئہ خیال کے ذریعے ریاضی، انجینئرنگ اور جدید ٹیکنالوجی کے مابین تعاون کو فروغ دیا گیا۔ عالمی کلیدی مقررین میں پروفیسر ڈاکٹر گیرہارڈ فِسٹر (جرمنی)، پروفیسر ڈاکٹر ایرک ڈولوریز کوئنکا (جنوبی کوریا)، پروفیسر ڈاکٹر شینگ باؤ (جنوبی افریقہ)، پروفیسر ڈاکٹر اگنیشیو لینگو ویلاسکو (اسپین) اور پروفیسر ڈاکٹر نورما ایلاس (ملائیشیا) شامل تھے ۔اختتامی تقریب کے مہمانِ خصوصی پروفیسر ڈاکٹر شہزاد سرفراز تھے ۔ طالبات نے ریاضی کی تاریخ پر مشتمل ٹیبلو پیش کیا غیر ملکی وفود، سیشن چیئرز، مقررین اور رضاکاروں میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے ۔