اے سی صدر ڈاکٹر ذوالقرنین کا رورل ہیلتھ سنٹر کا دورہ

  • فیصل آباد
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)اے سی صدر رورل ہیلتھ سینٹر چک 30 ج ب پہنچ گئے طبی سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لیا،اسسٹنٹ کمشنر صدر ڈاکٹر ذوالقرنین کا رورل ہیلتھ سنٹر چک 30 ج۔ب کا اچانک دورہ،جہاں انہوں نے عملہ کی حاضری،دستیاب طبی سہولیات اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا ایس ایم او ڈاکٹر عبد اللہ چیمہ نے طبی سہولیات اور دیگر امور بارے تفصیلی بریفنگ دی دورے کے دوران اے سی صدر نے مختلف وارڈز اور کمروں میں گئے اور ہسپتال میں داخل مریضوں سے علاج معالجہ کی صورتحال کے بارے میں دریافت کیا ۔

