جڑانوالہ: بلاول بھٹو فورس کی 58ویں یوم تاسیس پر تقریب، کیک کاٹا گیا
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)بلاول بھٹو فورس کے زیر اہتمام 58ویں یوم تاسیس کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔
تقریب میں بلاول بھٹو فورس کے سرپرست ثنا اﷲ ثانی، جنرل سیکرٹری رانا سلیم ٹیپو، بابر مغل، ملک ولید، ہمایوں کھوکھر کے علاوہ پیپلز پارٹی کے سرگرم کارکنان نے شرکت کی۔ شرکا نے مشترکہ بیان میں کہا کہ پیپلز پارٹی کی جدوجہد ہمیشہ عوام کے حقوق کے لیے رہی ہے ۔ تقریب میں پارٹی قیادت پر اظہار اعتماد کیا گیا اور جمہوری بالا دستی کی جدوجہد کو ہر فورم پر اجاگر کرنے پر زور دیا گیا۔ آخر میں یوم تاسیس کے موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔