صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی شورکوٹ نے عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا

  • فیصل آباد
اے سی شورکوٹ نے عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا

شورکوٹ(نمائندہ دنیا) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور عوامی ریلیف کے ایجنڈے کے تحت، ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر کی خصوصی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ صدف اکبر نے اراضی ریکارڈ سنٹر شورکوٹ میں ریونیو عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔

کھلی کچہری میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جہاں ان کے مختلف مسائل جیسے انتقالات، اراضی ریکارڈ سنٹر سے متعلق امور، ڈومیسائل کے اجرا، رجسٹریشن کے معاملات اور فردِ ملکیت کی فراہمی تفصیل کے ساتھ سنے گئے اسسٹنٹ کمشنر نے متعدد شکایات پر موقع پر ہی احکامات جاری کیے اور شہریوں کو فوری ریلیف فراہم کیا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ صدف اکبر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر سرکاری اراضی پر قائم ناجائز قبضوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس