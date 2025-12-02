اے سی شورکوٹ نے عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا
شورکوٹ(نمائندہ دنیا) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور عوامی ریلیف کے ایجنڈے کے تحت، ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر کی خصوصی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ صدف اکبر نے اراضی ریکارڈ سنٹر شورکوٹ میں ریونیو عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔
کھلی کچہری میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جہاں ان کے مختلف مسائل جیسے انتقالات، اراضی ریکارڈ سنٹر سے متعلق امور، ڈومیسائل کے اجرا، رجسٹریشن کے معاملات اور فردِ ملکیت کی فراہمی تفصیل کے ساتھ سنے گئے اسسٹنٹ کمشنر نے متعدد شکایات پر موقع پر ہی احکامات جاری کیے اور شہریوں کو فوری ریلیف فراہم کیا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ صدف اکبر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر سرکاری اراضی پر قائم ناجائز قبضوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں ۔