ستیانہ: ایک کلو 60 گرام ہیروئن برآ مد ملزم گرفتار
ستیانہ (نمائندہ دنیا )ایس ایچ او ستیانہ مہر افتاب سیال نے ایک بڑی کارروائی کے دوران ایک ملزم کو ایک کلو 60 گرام ہیروئن سمیت گرفتار کر لیا۔
گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول بوائز ستیانہ کے قریب ملزم محمد علی سکنہ 39 گ ب کو مشکوک حالت میں دیکھا گیا، جس کے بعد اسے حراست میں لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے ہیروئن برآمد ہوئی۔ اس دوران ایس ایچ او کے حکم پر کانسٹیبل نعمان نے ملزم کی مشکوک حرکات کی ویڈیو فلم بھی بنائی۔ملزم کی جیکٹ کے نیچے قمیض کی بائیں بغلی جیب سے ایک شاپر میں ہیروئن برآمد ہوئی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف نائن سی کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔