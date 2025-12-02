صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستیانہ: ایک کلو 60 گرام ہیروئن برآ مد ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
ستیانہ: ایک کلو 60 گرام ہیروئن برآ مد ملزم گرفتار

ستیانہ (نمائندہ دنیا )ایس ایچ او ستیانہ مہر افتاب سیال نے ایک بڑی کارروائی کے دوران ایک ملزم کو ایک کلو 60 گرام ہیروئن سمیت گرفتار کر لیا۔

گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول بوائز ستیانہ کے قریب ملزم محمد علی سکنہ 39 گ ب کو مشکوک حالت میں دیکھا گیا، جس کے بعد اسے حراست میں لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے ہیروئن برآمد ہوئی۔ اس دوران ایس ایچ او کے حکم پر کانسٹیبل نعمان نے ملزم کی مشکوک حرکات کی ویڈیو فلم بھی بنائی۔ملزم کی جیکٹ کے نیچے قمیض کی بائیں بغلی جیب سے ایک شاپر میں ہیروئن برآمد ہوئی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف نائن سی کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس