15 سالہ لڑکے کے ساتھ زبردستی زیادتی کی کوشش

  • فیصل آباد
15 سالہ لڑکے کے ساتھ زبردستی زیادتی کی کوشش

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )تھانہ صدر پولیس نے چک نمبر 521 گ ب کے رہائشی عبدالغفور کے مدعیت میں 15 سالہ لڑکے محمد ایوب کے ساتھ زبردستی زیادتی کی کوشش کے الزام میں 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

مدعی کے مطابق، ملزمان غلام شبیر اور امان اللہ نے لڑکے کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ گواہان کے موقع پر پہنچنے پر ملزم فرار ہو گئے ۔ تھانہ صدر پولیس نے دونوں ملز موں کے خلاف دفعہ 511 اور 376 ت پ کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

