جھنگ:15دسمبر سے 4روزہ انسداد پولیو مہم کا آ غاز ہو گا
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )حکومتی ہدایات کے مطابق نونہالوں کو عمر بھر کی معذوری سے محفوظ رکھنے کے لیے انسداد پولیو کی قومی مہم 15 دسمبر سے شروع ہوگی اور 18 دسمبر تک جاری رہے گی۔چار روزہ مہم میں پیدائش سے لے کر پانچ سال تک کی عمر کے پانچ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جائے گی۔
ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی زیر صدارت پولیو مہم کی تیاریوں کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں محکمہ صحت اور دیگر ضلعی افسروں نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے ٹیموں کی ٹریننگ بر وقت مکمل کرنے اور سکولوں میں آگاہی فراہم کرنے کی ہدایات بھی جاری کیں۔ مزید برآں، انہوں نے پرائس کنٹرول، انسداد ڈینگی و سموگ مہم، گندم کی بوائی، ستھرا پنجاب مہم اور ضلع کی تزئین و آرائش اسکیموں پر متعلقہ افسران سے جائزہ لیا اور روزانہ کی کارکردگی بہتر بنانے کے احکامات دئیے ۔