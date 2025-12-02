صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر: ٹرینوں کی بوگیوں کی کمی پر عوام سراپا احتجاج

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر سیکشن پر چلنے والی ٹرینوں کے ساتھ بوگیوں کی کم تعداد پر عوام سراپا احتجاج ہیں۔، چناب نگر،سرگودھا سیکشن کے مسافر شدید سردی کے باوجود ٹرینوں کی چھتوں، پائیدانوں اور انجنوں پر سوار ہوتے ہوئے سفر کرنے پر مجبور ہیں، جس نے عوام میں شدید ناراضی پیدا کر دی ہے ۔

مقامی عوام نے ریلوے افسران بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر سیکشن کی تمام ٹرینوں میں اضافی بوگیاں شامل کریں تاکہ مسافروں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔دریں اثنا، چناب نگر اور گردونواح کے دیہاتی مکینوں نے ریلوے انتظامیہ سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ وہ ٹرینوں کے ساتھ مناسب انجن لگائیں اور اوقات کار میں بہتری کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں، تاکہ مسافروں کو معیاری اور محفوظ سفر ممکن ہو سکے ۔

 

