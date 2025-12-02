ٹو بہ :ریونیو عوامی خدمت کچہری میں شہریوں کو فوری ریلیف
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی زیر قیادت ڈی سی آفس میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں انتقالات اراضی، ریکارڈ درستگی، ڈومیسائل اور فرد ملکیت کی درخواستوں پر فوری کارروائی کی گئی۔
آبپاشی اور کھالوں کے تنازعات کے حل کے لیے بھی موقع پر احکامات جاری کیے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ریونیو معاملات میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور ہر ماہ کے پہلے دو ورکنگ دنوں میں کچہریاں باقاعدگی سے منعقد ہوں گی۔ تحصیل کمالیہ، پیر محل اور گوجرہ میں بھی ریونیو کچہریاں منعقد کی گئیں۔