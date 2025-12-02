صفائی میں کوتاہی برداشت نہیں، تنخوہ کارکردگی سے مشروط
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیرِ صدارت ستھرا پنجاب پروگرام کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلعی سطح پر صفائی ستھرائی کے انتظامات اور مجموعی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈکوارٹر، اسسٹنٹ کمشنرز، ایف ڈبلیو ایم سی اور متعلقہ محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ صفائی ستھرائی کے نظام کو مزید مؤثر، معیاری اور مربوط انداز میں بہتر کیا جائے تاکہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صاف اور صحت مند پنجاب کے ویژن پر تیز رفتار عملدرآمد یقینی بنایا جا سکے ۔ انہوں نے تاکید کی کہ روزانہ کی بنیاد پر فیلڈ مانیٹرنگ رپورٹس اور آپریشنل سرگرمیوں کی تصاویر پورٹل پر بروقت اپ لوڈ کی جائیں تاکہ صفائی کے نظام کی حقیقی صورتحال کا درست تجزیہ ممکن ہو سکے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ صفائی میں تاخیر یا نگرانی میں کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ڈپٹی کمشنر نے مزید بتایا کہ تحصیل منیجر ز، اسسٹنٹ منیجر ز، مانیٹرنگ افسران اور کنٹرول روم سٹاف کی تنخواہیں ان کی کارکردگی سے مشروط ہوں گی۔ جو افسر یا اہلکار مطلوبہ کارکردگی نہیں دکھائیں گے ، ان کے لیے محکمہ میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔