ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا سنگِ بنیاد آج رکھا جائے گا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ کی قیادت میں واسا فیصل آباد نے ایک اور سنگِ میل عبور کر لیا۔ پنجاب بھر کا سب سے بڑا اور اولین 33 ملین گیلن یومیہ استعداد کا حامل ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پراجیکٹ کا سنگِ بنیاد آج رکھا جائے گا، جس کیلئے وزیراعلیٰ مریم نواز شریف فیصل آباد کا دورہ کریں گی۔
انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل نے ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ کے ہمراہ پراجیکٹ سائٹ کا دورہ کیا اور تفصیلی جائزہ لیا۔ڈینیڈا سسٹین ایبل انفراسٹرکچر فنانس (ڈی ایس آئی ایف) اور پنجاب حکومت کے تعاون سے واسا فیصل آباد کے زیرِ انتظام پنجاب کا سب سے بڑا 33 ملین گیلن یومیہ استعداد کا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ شروع کیا جا رہا ہے ، جس پر مجموعی طور پر 56 ارب روپے لاگت آئے گی۔ اس میں سے 53 ارب روپے ڈینیڈا بطور ٹائیڈ لون اور گرانٹ فراہم کرے گا، جبکہ 3 ارب روپے پنجاب حکومت مختص کرے گی۔یہ میگا پراجیکٹ ڈیزائن، بلڈ اینڈ آپریٹ (ڈی بی او) موڈ کے تحت تعمیر کیا جائے گا، جو ستمبر 2028 تک مکمل ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر، مین چینل فور کی تعمیر و بحالی، ٹرمینل پوائنٹ سے پلانٹ تک ٹرنک سیور لائن کی تعمیر، ٹریٹمنٹ شدہ پانی کو گوگیرہ برانچ کینال میں چھوڑنے کے لیے مین فورس لائن کی تعمیر، پلانٹ کی ضروریات کے مطابق بائیو گیس سے 3 میگاواٹ تک بجلی کی پیداوار، اور تین سالہ آپریشن اینڈ مینٹی نینس شامل ہیں۔