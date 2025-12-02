عالمی یومِ ایڈز پر آگاہی واک، بچاؤ کے اقدامات پر زور
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)عالمی یومِ ایڈز کے موقع پر پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن (PSIM)، فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی (FMU) اور پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے باہمی اشتراک سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا، جو ایف ایم یو او پی ڈی سے شروع ہو کر وائس چانسلر آفس تک گئی۔واک کی قیادت پروفیسر ظفر علی چودھری، پروفیسر عامر شوکت، ڈاکٹر محمد عرفان اور ڈاکٹر نازیہ نے کی۔
شرکاء نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ایچ آئی وی سے بچاؤ کی مختلف حفاظتی تدابیر درج تھیں۔اس موقع پر چیپٹر ہیڈ PSIM ڈاکٹر محمد عرفان نے کہا کہ ایچ آئی وی اور ایڈز میں واضح فرق ہے ؛ ایچ آئی وی ایک وائرس ہے جیسے ہیپاٹائٹس بی اور سی کے وائرس، جبکہ ایڈز اس انفیکشن کی ایسی پیچیدگی ہے جس میں مدافعتی نظام انتہائی کمزور ہوجاتا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا میں ایچ آئی وی کے مریضوں کی تعداد 4 کروڑ ہے جبکہ پاکستان میں تعداد 3 لاکھ 30 ہزار ہے ، جن میں سے صرف 81 ہزار نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں اور محض 58 ہزار باقاعدگی سے ادویات لے رہے ہیں، جبکہ باقی غیرعلاج یافتہ مریض بیماری کے پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں۔پروفیسر عامر شوکت نے کہا کہ \\\"احتیاط علاج سے بہتر ہے ۔ڈاکٹر نازیہ نے بتایا کہ ایڈز کنٹرول پروگرام الائیڈ ہسپتال میں مریضوں کے لیے علاج بالکل مفت فراہم کرتا ہے ، جہاں مریضوں کے رشتہ داروں کی اسکریننگ بھی بلا معاوضہ کی جاتی ہے ۔