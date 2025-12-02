صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن پروٹیکشن سنٹر کے زیر اہتمام خضر ماڈل سکول میں سیشن

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ویمن پروٹیکشن سنٹر کے زیرِ اہتمام خواتین کے حقوق کے تحفظ اور انہیں تشدد سے بچاؤ کے لیے جاری آگاہی مہم روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے ۔

16 روزہ تقریبات کے سلسلے میں خضر ماڈل سکول چک 203 ر۔ب میں سیشن منعقد ہوا، جس میں طالبات کو ویمن پروٹیکشن سنٹر کی جانب سے خواتین کو فراہم کی جانے والی خدمات سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ویمن پروٹیکشن آفیسر کنول شہزادی نے طالبات کو قانونی رہنمائی، نفسیاتی کونسلنگ، حفاظتی سہولیات اور ایمرجنسی سپورٹ کی فراہمی کے متعلق لیکچر دیا اور کہا کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ اور انہیں معاشرے میں درپیش تشدد سے بچانا سنٹر کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مختلف آگاہی تقریبات کا انعقاد عوامی شعور بیدار کرنے کی ایک اہم کڑی ہے ۔پرنسپل لبنیٰ شاہین سمیت اساتذہ بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ سیشن کے دوران طالبات نے مختلف سوالات کیے جن کے مقررین نے مفصل جواب دئیے ۔

 

