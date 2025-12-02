ہوٹلزوہاسٹلز کی آڑمیں مبینہ بدکاری کے اڈے، شہری پریشان ،پولیس کی خاموشی پر سوالات
مختلف مقامات پر سرگرمیوں سے نوجوان برا اثر لے رہے ،مبینہ اڈے ایک ہی بااثر شخص کی ملکیت ہو نے کا انکشاف ، نذرانے دینے عام ،قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری :سی پی او
فیصل آباد (عبدالباسط سے ) شہر کے مختلف علاقوں میں فوڈ پوائنٹس، ہاسٹلز اور ہوٹلز کی آڑ میں مبینہ طور پر بدکاری کے اڈے چلائے جانے کا انکشاف ہوا ہے ۔بااثر اور ہائی پروفائل تعلقات رکھنے والے افراد کی جانب سے مبینہ طور پر متعلقہ پولیس کی ملی بھگت سے یہ سرگرمیاں جاری ہیں۔ شکایات کے باوجود پولیس کی جانب سے مؤثر کارروائیاں نہ ہونے پر تشویش بڑھ گئی ہے ۔تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے سوساں روڈ، کوہِ نور فلیٹس، کینال روڈ، جڑانوالہ روڈ، تھانہ پیپلز کالونی کے ہریانوالہ روڈ، گیٹ چوک، ڈی گراؤنڈ، کی ٹی ایس چوک، ریلوے سٹیشن چوک، راجباہ روڈ، آئیڈیل بیکری روڈ، جناح کالونی، نڑوالا روڈ، گلستان کالونی، ملت چوک، اکبر چوک، لاری اڈا، جامعہ چشتیہ چوک سمیت متعدد علاقوں میں قائم ہوٹلز، فوڈ پوائنٹس اور ہاسٹلز مبینہ طور پر غیر اخلاقی سرگرمیوں کا مرکز بن چکے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ان مقامات کی آڑ میں چلنے والی سرگرمیوں سے نوجوان برا اثر لے رہے ہیں، شکایات کے باوجود خاطر خواہ کارروائی نہیں کی جاتی۔
ذرائع کا دعویٰ ہے ہوٹلز کی آڑ میں چلنے والے یہ مبینہ اڈے ایک ہی بااثر شخص کی ملکیت ہیں، جو مبینہ طور پر پولیس کے مختلف اہلکاروں کو ماہانہ نذرانے ادا کرکے کارروائیوں سے بچتا ہے ۔ خفیہ اداروں کی جانب سے فہرستیں ارسال کیے جانے کے باوجود بھی پولیس کی جانب سے کوئی نمایاں ایکشن سامنے نہیں آیا۔ سی پی اوصاحبزادہ بلال عمر کا کہنا ہے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔