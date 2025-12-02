پنجاب میں گندم کا ہدف 1 کروڑ 65 لاکھ ایکڑ: وزیر زراعت
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) وزیرِ زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کی زیرِ صدارت کمشنر آفس میں ڈویژنل ویٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں پارلیمانی سیکرٹری برائے زراعت اسامہ خان لغاری، ممبر صوبائی اسمبلی سردار خان بہادر ڈوگر، سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو، کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور، ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے شرکت کی جبکہ دیگر اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے آن لائن شرکت کی۔وزیرِ زراعت نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ پنجاب میں رواں سیزن گندم کی کاشت کا ہدف 1 کروڑ 65 لاکھ ایکڑ مقرر کیا گیا ہے جس کی تکمیل تیزی سے جاری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ گندم ملکی فوڈ سکیورٹی کے لیے انتہائی اہم ہے ، اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبے میں گندم کی کاشت کے ہدف کے حصول کے لیے تمام ممکنہ وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سپر سیڈرز کے استعمال سے ڈویژن میں بڑے رقبے پر گندم کاشت کی جا رہی ہے ۔ اب تک 5 ہزار سپر سیڈرز کاشتکاروں کو سبسڈی پر فراہم کیے جا چکے ہیں جبکہ مزید 5 ہزار فراہم کیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ ربیع سیزن میں پہلی بار کھادیں مقررہ نرخوں سے کم قیمت پر وافر مقدار میں دستیاب ہیں۔ جعلی زرعی ادویات اور کھادوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے ۔