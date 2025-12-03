صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈمپر کی ٹکر سے سائیکل سوار محنت کش جاں بحق ہو گیا

  • فیصل آباد
ڈمپر کی ٹکر سے سائیکل سوار محنت کش جاں بحق ہو گیا

چناب نگر کا 55سالہ حبیب فیصل آباد روڈ بائی پاس چوک پر حادثہ کاشکار

چنیوٹ،چناب نگر(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)ڈمپر کی ٹکر سے سائیکل سوار محنت کش جاں بحق ہو گیا۔ چناب نگر کا رہائشی 55سالہ حبیب سائیکل پر روزی کمانی کیلئے جا رہا تھا کہ فیصل آباد روڈ بائی پاس چوک پرعقب سے آنے والے ڈمپر نے اسے ٹکر ماردی جسکے باعث حبیب موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا، ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم نے ڈیڈ باڈی کو ڈی ایچ کیوہسپتال چنیوٹ منتقل کردیا ۔عینی شاہدین کے مطابق ڈمپر ڈرائیور ٹکر مارنے کے بعد موقع سے فرار ہوگیا ۔

 

