جرم ثابت ہونے پر منشیات فروش کو عمر قید، 10 لاکھ جرمانہ
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہدہ سعید نے تھانہ سٹی کے منشیات مقدمہ کا فیصلہ سنا دیا ۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر منشیات فروش کو عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنادی۔
پولیس نے منشیا ت فروش ربنواز کو 10 کلو چرس برآمد ہونے پر گرفتار کیا تھا۔ اس حوالے سے ڈی پی او عبداﷲ احمد کا کہنا تھا کہ معیاری تفتیش کیساتھ ثبوتوں کو بہترین انداز میں عدالتوں کے سامنے پیش کرکے منشیات فروشوں کو سخت سزائیں دلوائی جا رہی ہیں ۔ انسداد منشیات کیلئے ضلع بھر میں پولیس آگاہی مہم سمیت بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن بھی جاری اپنے جوانوں کو محفوظ بنانے کیلئے منشیات کا خاتمہ کیا جائے گا۔