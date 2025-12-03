چوکی اچکیرہ سے چوری پر مقدمہ کے ملزم فرار ہوگئے
ندیم ، عاطف ، آصف و دیگر ملزم پولیس کی مبینہ غفلت سے فرار اہلکاروں کیخلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی گئی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)چوکی اچکیرہ سے مبینہ طور پر چوری مقدمہ کے زیرحراست ملزم فرار ہوگئے ۔تھانہ غلام آباد کی چوکی اچکیرہ سے چوری مقدمہ میں گرفتار کئے گئے ندیم ، عاطف اور آصف سمیت دیگر ملزم پولیس کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے فرار ہوگئے ۔ جس پر غفلت کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں کیخلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی گئی ہے ۔