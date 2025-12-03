صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چھاپے ، 32 ملزم گرفتار،بھاری مقدار میں منشیات برآمد

  • فیصل آباد
ضلع بھر میں کارروائیاں،25کلوچرس، ہیروئن، 500لٹر شراب پکڑی گئی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے مختلف کارروائیوں میں 32منشیات فروشوں کو حراست میں لیکر بھاری مقدار میں منشیات برآمد کرلیں۔ سی پی او صاحبزاہ بلال عمر کی ہدایات پر پولیس نے ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 32 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو حراست میں لے لیا۔ جنکے قبضے سے مجموعی طور پر 17کلو سے زائد چرس، 8 کلو سے زائد ہیروئن اور 500 لیٹر سے زائد شراب برآمد کرلی گئی۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم منشیات فروشی سمیت دیگر سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے ۔ جنکے خلاف مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی گئی ہے ۔

 

