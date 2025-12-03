صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوسربازملزم دوشہریوں سے نقدی موبائلز،سامان لے اڑے

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نوسربازوں نے دو شہریوں کو لوٹ لیا۔تھانہ منصور آبادکے علاقے مہندی محلہ کے قریب ابدال کو نوسربازخود کو روجانی شخصیات ظاہر کرکے میں الجھاتے ہوئے۔۔۔

 نقدی اور موبائل سمیت دیگر سامان ہتھیاکرفرارہوگئے ۔تھانہ ملت ٹائون کے علاقے باگیوال کے قریب اشفاق کوکہ ملزموں نے پولیس ملازمین ظاہر کرتے ہوئے روک لیااور اسکی تلاشی لینے کے بہانے جیب سے نقدی ، موبائل اور دیگر سامان ہتھیانے کے بعد قریبی تھانے پہنچنے کا بول کر فرا رہوگئے ۔ پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔ 

 

