بھاری مقدار میں ملاوٹی اشیاتلف 32لاکھ 47ہزار کے جرمانے

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر،نامہ نگار)ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز فوڈ اتھارٹی یاسر مشتاق کی زیر نگرانی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے نومبر میں ضلع بھر میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 1486 فوڈ پوائنٹس اور سپلائرز کی چیکنگ کی۔۔۔

337 فوڈ پوائنٹس کو خلاف ورزیوں پر 32لاکھ 47ہزار کے جرمانے کئے ، 19 یونٹس کو سربمہر کر دیا اور چار مقدمات درج کیے گئے ۔ یاسر مشتاق نے بتایا صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات پرٹیموں نے 1,100 لیٹر ملاوٹی دودھ، 730 ناقص انڈے ، 750 کلو گوشتِ مضر صحت، 230 کلو اچار، اور 490 کلو سے زائد دیگر اشیا کو موقع پر تلف کر دیا۔

 

