ڈائریکٹر لائیوسٹاک کاجڑانوالہ دفتر میں کسانوں کاسہولیات کاجائزہ
فیصل آباد، جڑانوالہ (خصوصی رپورٹر،نمائندہ دنیا)ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر ندیم بدر نے جڑانوالہ میں ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو سٹاک آفس کا دورہ کیا۔
انہوں نے مختلف انتظامی و فیلڈ امور اوروزیراعلیٰ پنجاب لائیو سٹاک کارڈ فیزII پروگرام کے تحت کسانوں میں تقسیم کی جانے والی رقوم اور شفاف طریقہ کار کا بھی مشاہدہ کیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو سٹاک جڑانوالہ ڈاکٹر عثمان مرزا نے بریفنگ دیتے بتایا کہ محکمہ لائیوسٹاک کی جانب سے کسانوں کو 107 کارڈز تقسیم کئے جاچکے ہیں ۔