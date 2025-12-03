گورنمنٹ ڈگری کالج گڑھ موڑ انسدادِمنشیات پر آگاہی سیمینار
گڑھ مہاراجہ ( نمائندہ دنیا )گورنمنٹ ڈگری کالج گڑھ موڑ میں سماجی بہبود کونسل جھنگ کے زیر اہتمام ہمارا عزم منشیات سے پاک معاشرہ پر آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔
ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر نور زمان، ڈی ایس پی احمدپورسیال ارشد علوی، پرنسپل پروفیسر علی عباس شاہ، شیخ امتیاز ر حمانی، رائے انصر صدیقی، عائشہ ساجد، پروفیسر عاصم، مرزا ظفر اقبال عاصم و دیگر نے خطاب میں کہا منشیات فروشوں کیخلاف موثر کارروائی کرنا ہوگی ،منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن قابل تحسین اقدام ہے ۔ اس موقع پر معززین کو اعزازی شیلڈز اورطلبہ کو تعریفی اسناد دی گئیں ۔آگاہی واک بھی کی گئی تقریب میں رانا سلیم، امتیاز سیال، عمار یاسر، عمر فاروق، قمر شاہ نقوی ودیگرنے شرکت کی۔