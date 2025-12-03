مہنگائی، بھاری بجلی بلوں ،ٹریفک جرمانوں پرغم و غصہ
عوامی فلاح کے برعکس اقدامات ،بڑھتے اخراجات پر زندگی اجیرن :شہری
چناب نگر(نامہ نگار)مہنگائی، بھاری بجلی بلوں اور ٹریفک جرمانوں میں اضافے کے باعث عوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومتِ پنجاب مشکل معاشی حالات میں ریلیف دینے کی بجائے عوام پر مزید بوجھ ڈال رہی ہے ، جس سے روزمرہ زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے ۔ ٹریفک خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانوں اور معمولی معاملات پر ایف آئی آرز اندراج نے حالات مزید خراب کر ددیئے ہیں۔ بعض والدین کا کہنا ہے کہ نوعمر بچوں تک کو کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ، عوام کی تذلیل کی جارہی ہے۔
جبکہ گھریلو صارفین کا کہنا ہے کہ آدھی سے زیادہ ماہانہ آمدنی بجلی بلوں میں چلی جاتی ہے ، گھر کے دیگر اخراجات پورے کرنا ممکن نہیں رہتا۔ ہے کہ حکومت’’عوامی فلاح‘‘کے دعوے تو کرتی ہے لیکن زمینی حقائق اسکے بالکل برعکس ہیں۔ مہنگائی، جرمانوں اور بڑھتے اخراجات نے زندگی اجیرن بنا دی ہے ۔عوامی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری ریلیف پیکیج کا اعلان کیا جائے ، بھاری جرمانوں پر نظرثانی کی جائے ، بجلی قیمتوں میں کمی کی جائے ، عوام پرمعاشی بوجھ کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔