جامعہ زرعیہ اور کوہسار یونیورسٹی میں معاہدہ پر دستخط
دونوں ادارے تحقیقی ،تعلیمی، طویل المدتی شراکت داری کو فروغ دینگے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور کوہسار یونیورسٹی مری کے مابین تعلیمی و تحقیقی روابط کو فروغ دینے کیلئے معاہدہ پر دستخط کیے گئے ۔ معاہدے پر دستخط زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ذوالفقار اور کوہسار یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رافعہ ممتاز نے کئے ۔ معاہدہ کے مطابق دونوں ادارے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تحقیقی اور تعلیمی روابط اور طویل المدتی شراکت داری کو فروغ دینگے ۔ دونوں جامعات مشترکہ اطلاقی اور صنعتی تحقیق کریں گی۔ طلبہ، پیشہ ور افراد اور اعلیٰ انتظامیہ کو پیشہ ورانہ علم اور صنعتی تجربے سے لیس کرنے کیلئے مشترکہ کیپیسٹی بلڈنگ اور فیکلٹی ڈویلپمنٹ پروگرام کے ذریعے تربیت بھی دیں گی۔
دونوں ادارے تحقیق و ترقی کے منصوبوں، جدت انگیزی کی کوششوں اور تجارتی سرگرمیوں پر کام کرینگے۔ مشترکہ فیکلٹی کے تحت پیشہ ورانہ تربیت، ورکشاپس اور سیمینارز کا بھی انعقاد کیاجائیگا۔ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار نے کہا یہ شراکت داری ٹھوس نتائج لائے گی۔ یونیورسٹی مختلف قومی و بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ کام کر رہی ہے ۔ کیو ایس رینکنگ کے مطابق زرعی یونیورسٹی فیصل آباد زرعی اور جنگلات کے شعبے میں دنیا کی 34 ویں بہترین یونیورسٹی ہے ۔ ڈاکٹر رافعہ ممتاز نے کہا جدید پروگرامز، تحقیق اور مؤثر تعاون کے ذریعے وہ طلبہ کو علم پر مبنی معیشت کے حصول کیلئے ضروری مہارتوں اور رویوں سے آراستہ کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر ریسرچ پروفیسر ڈاکٹر زاہد عباس، ڈاکٹر زبیر اسلم اور دیگر بھی اس موقع پرموجو تھے ۔