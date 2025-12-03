دنیا نیوز کی 17سالگرہ پر سیاسی و سماجی شخصیات کی مبارکباد
ہمیشہ حق کی آواز بلند کی:محبوب الزمان،دنیا نیو ز مزدور کی آواز:لطیف انصاری دنیا نیوز نے الگ مقام بنایا ،ہمیشہ حقیقی خبر دی، ڈاکٹر نثار ، رانا آفتاب ،صغیر منج
پینسرہ(نمائندہ دنیا)دنیا نیوز کے سترہ سال مکمل ہونے پر سیاسی سماجی و کاروباری شخصیات کی مبارکباد ،نیک خواہشات کا اظہار جاری ہے ۔ ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار نے کہا ہے کہ دنیا نیوز نے کم وقت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا جسکی وجہ حقیقت پر مبنی صحافت ہے ،ہمیشہ حقیقی خبر دی۔ممبر صوبائی اسمبلی رانا آفتاب خان نے کہا دنیا نیوز کو یہ اعزازحاصل ہے کہ وہ کھی کسی ایک جماعت کا ترجمان نہیں بنا ۔ حقیقت کے دونوں رخ عوام کے سامنے رکھے ۔رہنما جماعت اسلامی ضلعی امیر پروفیسر محبوب الزمان بٹ نے کہا دنیا نیوز نے ہمیشہ حق سچ کی آواز بلند کی جس پر پذیر ائی ملی۔
چیئرمین لیبر قومی موومنٹ بابا لطیف انصاری نے کہا دنیا نیوز اور روز نامہ دنیا ہمیشہ غریب اور مزدور کی آواز بن کر سامنے آیا جس نے فیصل آباد سمیت جھنگ روڈ کے مزدورں کی آواز بلند کی مسائل کو ایوانوں تک پہنچایا ،فیصل آباد کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں چیئرمین صدائے حق ویلفیئر رانا صغیر منج نے کہا دنیا نیوز کی مثبت اور حقیقت پر مبنی صحافت ہی اس کو باقی چینل و اخبارات سے الگ پہچان دیتی ہے اسکی ترقی کیلئے دعا گو ہیں ۔