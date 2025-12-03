صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی شدہ خاتون سے مبینہ اغواکے بعدزیادتی

  • فیصل آباد
اسماعیل ٹائون میں نوید کی اہلیہ سے ملزم کانامعلوم مقام پرشیطانی عمل سندھو ٹائون میں کم عمر لڑکی سے زیادتی کی کوشش ،مقدمات درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شادی شدہ خاتون کو مبینہ طورپر اغوا کرکے زیادتی کانشانہ بنادیاگیا۔ تھانہ جھنگ بازارکے علاقے اسماعیل ٹائون میں نوید نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم کی جانب سے اسکی اہلیہ کو گھر سے اغوا کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کرتے ہوئے زیادتی کا نشانہ بنایاگیا۔دوسری جانب تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقے میںکم عمر لڑکی نے مزاحمت کرتے ہوئے زیادتی کی کوشش ناکام بنادی۔ سندھو ٹائون کے رہائشی شہباز نے پولیس کو بتایا کہ اسکی کم عمر بیٹی گھر سے سموسے لینے گئی ، جسے ملزم نے قابو کرکے زیادتی کانشانہ بنانے کی کوشش کی جو اس نے مزاحمت کرتے ہوئے ناکام بنادی۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کردی ہے ۔

 

