ویمن پروٹیکشن سنٹر کی جنرل بس سٹینڈ میں آگاہی مہم
خواتین کے حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں 16 روزہ آگاہی پروگرامز جاری
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ویمن پروٹیکشن سنٹر کے زیراہتمام خواتین کے حقوق کے تحفظ کی آگاہی مہم کے سلسلے میں جنرل بس سٹینڈ میں ڈیسک قائم کیا گیا جہاں شہریوں میں اس حوالے سے آگاہی پمفلٹس تقسیم کئے گئے ۔ویمن پروٹیکشن آفیسر کنول شہزادی نے اس حوالے سے بتایا کہ سنٹر خواتین کے حقوق کے تحفظ اور انہیں مختلف نوعیت کے تشدد سے بچانے کیلئے سرگرم عمل ہیں اور اس ضمن میں 16 روزہ آگاہی پروگرامز بھی جاری ہیں۔