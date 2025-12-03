صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری اہلکاروں سے مزاحمت، تشدد کانشانہ بناڈالا

  • فیصل آباد
جناح کالونی میں محکمانہ امور سے بھی روکدیا،ملزمو ں پر مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سرکاری اہلکاروں سے مزاحمت کرتے ہوئے انہیں مبینہ طورپر تشدد کانشانہ بنادیاگیا۔ تھانہ گلبرگ کے علاقے جناح کالونی میں سرکاری ٹیمیں محکمانہ امور ی انجام دہی میں مصروف تھیں کہ اس دوران ملزموں کی جانب سے انہیں قابو کرلیاگیااور تشدد کانشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ انہیں سرکاری امور کی انجام دہی سے بھی روک دیاگیا۔ جس پرپولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزموں کیخلاف قانونی کارروائی شروع کردی ہے ۔

 

