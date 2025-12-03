52 لٹر ایکسپائرڈ کولڈ ڈرنکس اورمصنوعات برآمد ،تلف
فوڈ پوائنٹس،کریانہ سٹورز اور ملک سیل سنٹرز کامعائنہ ، 83ہزار کے جرمانے
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)فوڈ اتھارٹی ٹیموں نے متعدد فوڈ پوائنٹس،کریانہ سٹورز اور ملک سیل سنٹرز کی انسپکشنز کیں۔عوامی شکایات کے پیش نظر معروف تعلیمی ادارے کے میس کو چیک کیا گیا۔دوران معائنہ صفائی اور سٹوریج کے انتہائی ناقص انتظامات پائے گئے ۔دوران معائنہ کھانے کی ناقص اور غیر معیاری اشیائے خورونوش بھی کچن سے برآمد جس پر بھاری جرمانہ کیا گیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر قاسم رضا نے بتایا کہ قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر مجموعی طور پر 83ہزار کے جرمانے عائد،دوران معائنہ کریانہ سٹورز میں ایک کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات اور 52 لیٹر ایکسپائرڈ کولڈ ڈرنکس کو برآمد کر کے تلف کر دیا گیا۔