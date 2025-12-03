ملکی تعمیر وترقی میں اہم کردار ادا کرینگے :عبدالرشید حجازی
توقعات پر پورا اتر نے کی کوشش کروں گا:استقبالیہ تقریب سے خطاب
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ہم نے ہر دور میں ملکی بقا وسلامتی اور استحکام کیلئے کردار ادا کیا اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکی تعمیر وترقی میں اہم کردار ادا کرینگے ۔ اراکینِ شوریٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث نے جو اعتماد کیا ہے یہ میرے لئے اعزاز ہے ، توقعات پر پورا اتر نے کی کوشش کروں گا۔ ان خیالات کا اظہار ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث علامہ عبدالرشید حجازی نے موٹر وے انٹر چینج پر استقبالیہ تقریب کے شرکا سے خطاب میں کیا ۔ عبد الرشید حجازی مرکزی ناظم اعلیٰ منتخب ہونے پرپہلی دفعہ فیصل آباد پہنچے تو مرکزی جمعیت اہلحدیث و یوتھ فورس ضلع فیصل آباد کے سینکڑوں ذمہ داران و کارکنان نے بھر پور استقبال کیا۔
انہیں بڑے جلوس کی شکل میں جامعہ تعلیم الاسلام ماموں کانجن چھوڑنے گئے ۔استقبال کرنیوالوں میں علامہ برق التوحیدی ، قاضی ریاض قدیر ، ضلعی ناظم قاری ارشد ، خالد محمود اعظم آبادی ، شیخین توحیدی ، قاری یٰسین بلوچ ، قاری بشیر عزیزی ، عمر فاروق گجر ، عبد الرحیم گجر ، افتخار فراز ، حنظلہ طور ، مفتی رانا نصراللہ ، ڈاکٹر ایوب صدیقی ، رانا ثنا اللہ اسد ، مرزا سعود ، حکیم عبد الحفیظ ، حافظ عمر فاروق ارشد ، حافظ عبداللہ گجر ، حافظ یاسر فاروق ،قاری عبد الخالق عتیق ، قاری عبد الحلیم عاصم ، احسان الحق ، میاں طیب شامل تھے ۔