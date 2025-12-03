صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وکلاکا پولیس اقدامات کیخلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان

  • فیصل آباد
وکلاکا پولیس اقدامات کیخلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان

تاندلیانوالہ بار کے وکلا کی مطالبات کے حق میں کچہری چوک تک احتجاجی ریلی

تاندلیانوالہ(نمائندہ دنیا )وکلا نے پولیس اقدامات کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کردیا۔تاندلیانوالہ بار ایسوسی ایشن کے صدر مہر سخاوت علی فتیانہ اور جنرل سیکرٹری مہر علی رضا ساجد پربانہ نے پنجاب بار کونسل کی ہدایت پرتاندلیانوالہ بار کے وکلا کے ذریعے تمام عدالتوں میں ہڑتال کو کامیاب بناکر ثابت کردیا کہ گزشتہ چند دنوں میں پنجاب پولیس کی وکلا کے ساتھ ناانصافی جن میں ضلع وہاڑی میں سینئر ترین ایڈووکیٹ ذیشان شبیر ڈھڈی کے گھر میں داخل ہوکر قتل اور انکے بھتیجے کو قتل کرکے لاشوں کو بھی اپنے ساتھ لیجانے اور جھنگ بار کے سابق صدر مہر میر احمد سدھانہ سیال ایڈووکیٹ کو دن دیہاڑے بھرے بازار میں دہشت گردانہ کارروائی کو توڑ مروڑ کر کارروائی کرنا اور دہشت گردی کی دفعات نہ لگانا قاتلوں کی مدد کرنے کے برابر ہے ۔تاندلیانوالہ بار کے وکلانے صدر بار اور سیکرٹری بار نے سینئر وکلاعطااللہ نیازی سابق صدر بار،شہزاد بھٹی ایڈووکیٹ،مہر ولائیت حسین ترہانہ سمیت سینکڑوں وکلا نے کچہری جوڈیشل گیٹ سے مین کچہری چوک تک احتجاجی ریلی نکالی اور کچہری چوک میں صدر بار مہر سخاوت فتیانہ نے وکلاکی سکیورٹی کا فی الفور انتظام کرنے اور پولیس گردی کے خاتمہ کا مطالبہ کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تمباکو اور منشیات سے پاک ماحول کو یقینی بنایا جائے،کمشنر

پاکستان اور ایران کا ثقافتی تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق

پارلیمانی صحافت جمہوریت کی آنکھ، ذمہ دار رپورٹنگ بینائی،سپیکر

بیماریوں کی روک تھام کیلئے موثر اقدامات جاری، وزیر صحت

راولپنڈی، 3000سے زائد اہلکار سکیورٹی پر تعینات

منشیات فروشوں، قبضہ مافیا کیخلاف کارروائیاں تیز کرنیکی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر