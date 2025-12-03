وکلاکا پولیس اقدامات کیخلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان
تاندلیانوالہ بار کے وکلا کی مطالبات کے حق میں کچہری چوک تک احتجاجی ریلی
تاندلیانوالہ(نمائندہ دنیا )وکلا نے پولیس اقدامات کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کردیا۔تاندلیانوالہ بار ایسوسی ایشن کے صدر مہر سخاوت علی فتیانہ اور جنرل سیکرٹری مہر علی رضا ساجد پربانہ نے پنجاب بار کونسل کی ہدایت پرتاندلیانوالہ بار کے وکلا کے ذریعے تمام عدالتوں میں ہڑتال کو کامیاب بناکر ثابت کردیا کہ گزشتہ چند دنوں میں پنجاب پولیس کی وکلا کے ساتھ ناانصافی جن میں ضلع وہاڑی میں سینئر ترین ایڈووکیٹ ذیشان شبیر ڈھڈی کے گھر میں داخل ہوکر قتل اور انکے بھتیجے کو قتل کرکے لاشوں کو بھی اپنے ساتھ لیجانے اور جھنگ بار کے سابق صدر مہر میر احمد سدھانہ سیال ایڈووکیٹ کو دن دیہاڑے بھرے بازار میں دہشت گردانہ کارروائی کو توڑ مروڑ کر کارروائی کرنا اور دہشت گردی کی دفعات نہ لگانا قاتلوں کی مدد کرنے کے برابر ہے ۔تاندلیانوالہ بار کے وکلانے صدر بار اور سیکرٹری بار نے سینئر وکلاعطااللہ نیازی سابق صدر بار،شہزاد بھٹی ایڈووکیٹ،مہر ولائیت حسین ترہانہ سمیت سینکڑوں وکلا نے کچہری جوڈیشل گیٹ سے مین کچہری چوک تک احتجاجی ریلی نکالی اور کچہری چوک میں صدر بار مہر سخاوت فتیانہ نے وکلاکی سکیورٹی کا فی الفور انتظام کرنے اور پولیس گردی کے خاتمہ کا مطالبہ کیا۔