ایف ڈی اے: 2348 درخواست گزاروں کو ریلیف فراہم
11 ماہ میں تیز رفتار سروسز فراہم ،ون ونڈو کاؤنٹر کی کارکردگی کاجائزہ اجلاس
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ایف ڈی اے کے ون ونڈو کاؤنٹر کے ذریعے گزشتہ 11 ماہ کے دوران 2348 درخواست گزاروں کو ریلیف فراہم کیا گیا جبکہ 64 درخواستیں مختلف شعبوں میں زیر کارروائی ہیں۔ یہ بات ڈی جی ایف ڈی اے آصف چوہدری کی زیر صدارت اجلاس میں بتائی گئی جس میں ون ونڈو کاؤنٹر کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈی جی قیصر عباس رند، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، ڈائریکٹرز سٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج، سہیل مقصود پنوں، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن، ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی/ انچارج ون ونڈو کاؤنٹر عبداللہ نور و دیگر افسر موجود تھے ۔اجلاس میں بتایا گیا کہ جنوری سے نومبر تک 1290 درخواست گزاروں کو شعبہ سٹیٹ مینجمنٹ ون سے متعلق تیز رفتار سروسز فراہم کی گئیں۔
جبکہ ٹاؤن پلاننگ ون امور بارے 762 درخواستیں نمٹائی گئیں۔ شعبہ ٹاؤن پلاننگ ٹو کے حوالے سے 223 درخواستوں پر سروسز فراہم کی گئیں۔ اسی عرصہ میں کچی آبادیوں کے امور بارے 73 درخواستوں پر کارروائی کی گئی۔ ون ونڈو کاؤنٹر کے ذریعے جو تیز رفتار سروسز فراہم کی گئیں ان میں رہائشی و کمرشل بلڈنگ پلان و کمرشلائزیشن کی منظوری، جائید ادوں کی منتقلی، اونر شپ کلیئرنس سرٹیفکیس، ٹی پی رپورٹس، قبضہ سلپ، عمارتوں کے تعمیر کے تکمیلی سرٹیفکیٹس اور مختلف این اوسی کے اجرا سمیت قبضہ مافیا، تجاوزات، غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کیخلاف عوامی شکایات پر کارروائیاں شامل ہیں۔