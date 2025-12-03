صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف ڈی اے: 2348 درخواست گزاروں کو ریلیف فراہم

  • فیصل آباد
ایف ڈی اے: 2348 درخواست گزاروں کو ریلیف فراہم

11 ماہ میں تیز رفتار سروسز فراہم ،ون ونڈو کاؤنٹر کی کارکردگی کاجائزہ اجلاس

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ایف ڈی اے کے ون ونڈو کاؤنٹر کے ذریعے گزشتہ 11 ماہ کے دوران 2348 درخواست گزاروں کو ریلیف فراہم کیا گیا جبکہ 64 درخواستیں مختلف شعبوں میں زیر کارروائی ہیں۔ یہ بات ڈی جی ایف ڈی اے آصف چوہدری کی زیر صدارت اجلاس میں بتائی گئی جس میں ون ونڈو کاؤنٹر کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈی جی قیصر عباس رند، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، ڈائریکٹرز سٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج، سہیل مقصود پنوں، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن، ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی/ انچارج ون ونڈو کاؤنٹر عبداللہ نور و دیگر افسر موجود تھے ۔اجلاس میں بتایا گیا کہ جنوری سے نومبر تک 1290 درخواست گزاروں کو شعبہ سٹیٹ مینجمنٹ ون سے متعلق تیز رفتار سروسز فراہم کی گئیں۔

جبکہ ٹاؤن پلاننگ ون امور بارے 762 درخواستیں نمٹائی گئیں۔ شعبہ ٹاؤن پلاننگ ٹو کے حوالے سے 223 درخواستوں پر سروسز فراہم کی گئیں۔ اسی عرصہ میں کچی آبادیوں کے امور بارے 73 درخواستوں پر کارروائی کی گئی۔ ون ونڈو کاؤنٹر کے ذریعے جو تیز رفتار سروسز فراہم کی گئیں ان میں رہائشی و کمرشل بلڈنگ پلان و کمرشلائزیشن کی منظوری، جائید ادوں کی منتقلی، اونر شپ کلیئرنس سرٹیفکیس، ٹی پی رپورٹس، قبضہ سلپ، عمارتوں کے تعمیر کے تکمیلی سرٹیفکیٹس اور مختلف این اوسی کے اجرا سمیت قبضہ مافیا، تجاوزات، غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کیخلاف عوامی شکایات پر کارروائیاں شامل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے سٹی نیلم روڈ ،ریلوے پٹڑی منتقلی کافیصلہ

پولیس افسران و اہلکار ان کومنظور شدہ پیٹرن کی ہی وردی استعمال کرنے کی ہدایت

پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس، مائنز اینڈ منرلز بل منظور

عمر قید کے مجرم کی سزا کے خلاف اپیل منظور بری کرنے کا حکم

اوگرا ریٹ پر بھی ایل پی جی دستیاب نہیں

جنگلی پرندوں کی غیر قانونی تجارت کرنیوالے 2 ڈیلرز گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر