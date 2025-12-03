گرانفروشی پر کارروائیاں مزید تیز کی جائیں:ذیشان لبھا
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ماہانہ کارکردگی کا اجلاس ہوا۔۔۔
اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکنامکس اینڈ مارکیٹنگ زاہد شریف نے ماہِ نومبر کی کارکردگی رپورٹ پیش کی جسکے مطابق پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے نومبر میں97,288 انسپیکشنز کیے ، 9 لاکھ 64 ہزار روپے کے جرمانے کیے ، 65 دکانوں کو سیل کیا جبکہ 10 افراد کو گرفتار کیا گیا،اجلاس میں ہدایت کی گئی منافع خوری اور گرانفروشی پر روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں مزید تیز کی جائیں، صارفین کی شکایات کے فوری ازالے کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔