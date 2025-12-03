انسداد ِڈینگی سرویلنس پر فوکس رکھا جائے :ڈی سی
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن(ر)ندیم ناصر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے ڈینگی کا اجلاس منعقد ہوا۔
اسسٹنٹ کمشنرز،محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسر اجلاس میں شریک تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ انسدادِ ڈینگی مہم کے سلسلے میں سرویلنس پر بھرپور فوکس رکھا جائے ۔سکولوں اور کالجز میں ڈینگی سے متعلق زیادہ سے زیادہ آگاہی فراہم کی جائے ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کے افسروں کو زیادہ سے زیادہ لاروا سرویلنس اور ایکٹیویٹی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔