میرا سوہنا فیصل ایونٹس کی تیاریاں تیزکرنیکی ہدایت
کھلے مقامات پرایونٹس پلان کریں، شہریوں کی بھرپور شرکت یقینی بنائی جائے صنعتی یونٹس کے بوائلرز،پریشر ویسلزکی جاری انسپکشن میں تیزی لائیں:کمشنر
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آبادڈویژن راجہ جہانگیرانور نے میرا سوہنا فیصل آبادکے تھیم پررنکارنگا ایونٹس کیلئے تیاریوں کو تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ کھلے مقامات پر زیادہ سے زیادہ ایونٹس کو پلان کریں جس میں فیصل آبادیوں کی بھرپور شرکت کیلئے اقدامات اٹھائے جائیں۔ انہوں نے سٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے کہا شہریوں کو تفریح کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کی ثقافت کو پروان چڑھانا مقصود ہے اس ضمن میں مینجمنٹ کمیٹیز اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔انہوں نے کمیٹیز کی طرف سے ترتیب دیئے گئے پلان کا بھی جائزہ لیااور ضروری ہدایات جاری کیں۔
دریں اثناکمشنر راجہ جہانگیر انور کی زیرصدارت جائزہ اجلاس میں کمشنر نے کہا وزیراعلی ٰ مریم نواز کی ہدایات پرڈویژنل انتظامیہ شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے سنجیدہ اقدامات کررہی ہے ۔کمشنر نے نجی کمپینز کی طرف سے صنعتی یونٹس/فیکٹریزکے بوائلرز،پریشر ویسلزکی استعداد کار کی جاری انسپکشن میں تیزی لانے پر زور دیا گیا۔کمشنر نے کہا جی پی ایس لوکیشن کے مطابق رپورٹ فراہم کی جائے ۔ انہوں نے کمپنیز کی ہفتہ وار پراگریس جانچنے کا بھی فیصلہ کیا اورکمپنیز کو انسپکشن ٹیموں کی تعداد بڑھانے پر بھی زور دیا۔