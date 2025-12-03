پیف کے زیر اہتمام بزمِ ادب اور کھیلوں کے مقابلے
پارٹنر سکولوں کے طلبہ نے حصہ لیا، مہمانوں نے انعامات تقسیم کئے
شورکوٹ(نمائندہ دنیا)پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بزمِ ادب اور کھیلوں کے مقابلے پنجاب اسلامک گرلز ہائی سکول شورکوٹ اورفورٹ گرائمر کالج میں ہوئے۔ تحصیل بھر سے پیف پارٹنر سکولوں کے طلبہ نے بھرپور حصہ لیا ۔ کھیلوں کے مقابلوں میں البدر ہائی اسکول نے میدان مار لیا جبکہ بیڈ منٹن کا فائنل مڈل سکولوں میں سے مدینہ العلم گرائمر سکول کے حسن نصر اﷲ جبکہ ہائی سکول کا فائنل سپیرئیر سکول سسٹم میرک سیال کے فیضان صفدر نے اپنے نام کیا اور ضلعی سطح کیلئے کوالیفائی کر لیا۔
اتھلیٹکس مقابلے البدر ہائی سکول کے طلحہ اور احسان نے اپنے نام کیے لانگ جمپ کا مقابلہ شیزہ ماڈل ہائی سکول کے مبشر نے جیتا آخر میں تقریب تقسیم انعامات ہوئی۔ صدر سپورٹس کمیٹی چوہدری یاسین چدھڑ ودیرمہمانوں نے طلبا طالبات کو انعامات تقسیم کیے۔ مہمانوں میں ساجد گجر اشرف چیئرمین آل پاکستان پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن شورکوٹ، چوہدری انور خان پرنسپل نیشنل کالج ,حسین ظریف پرنسپل فورٹ گرائمر کالج , فیصل سروہی پرنسپل یونائیٹڈ کالج ،رانا امجد پرنسپل البدر ہائی سکول، احمد نواز چدھڑ اور ی ظہور الامین گل اور ممبر شورکوٹ پریس کلب اقبال چدھڑ شریک ہوئے ۔