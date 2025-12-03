ڈپٹی کمشنر کا سائنس نمائش کامعائنہ، طلبہ کو انعامات تقسیم
ضلع کے طلبہ اور اساتذہ کی ایسی سرگرمیوں کیلئے مزید معاونت کرینگے ،صفی اﷲ
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲ گوندل نے سائنس نمائش(STEAM) کا جائزہ لینے کے بعد پوزیشن حاصل کرنے والے سکولوں کے طلبا و طالبات میں انعامات تقسیم کئے ۔سی او ایجوکیشن اظہر سہیل نیازی،ڈی او سیکنڈری ڈاکٹر مختار دیگر افسر،اساتذہ کرام،معلمات،طلباو طالبات بھی اس موقع پر موجود تھے ۔انہوں نے طالبعلموں کے سائنس،ریاضی، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے ماڈلز بھی دیکھے ۔انہوں نے کہا کہ ضلع کے طالبعلموں نے ذہنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔طالب علموں اور اساتذہ کو اس طرح کی سرگرمیوں کے لئے مزید معاونت کرینگے ۔