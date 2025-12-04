پولیس نے پیشہ ور بھکاری خاتون کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے پیشہ ور بھکاری خاتون کو گرفتار کر لیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے یونیورسٹی چوک کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پیشہ ور بھکاری خاتون کو گرفتار کرلیا۔ جو شہریوں سے پیسے بٹورتے ہوئے اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف تھی۔ جس کیخلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔
