جھنگ:تیسرا کل پاکستان گوہر صدیقی دو زبانی مباحثہ اختتام پذیر
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)کیڈٹ کالج جھنگ میں تیسرا کل پاکستان گوہر صدیقی دو زبانی مباحثہ مقابلہ 2025 شاندار انداز میں اختتام پذیر ہوگیا۔
ملک بھر سے 25 سے زائد ٹیموں نے شرکت کی، جبکہ 50 سے زائد مقررین نے مختلف کیٹیگریز میں اپنی بہترین تقریری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔تقریب کے دوران کیڈٹس نے گارڈ آف آنر پیش کیا جبکہ اختتامی سیشن میں کامیاب طلبا کو کیش پرائزز، شیلڈز اور اسناد سے نوازا گیا۔ نتائج کے مطابق چیمپئن ٹرافی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور نے اپنے نام کی، جبکہ رنرز اپ ٹرافی یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے حصے میں آئی۔اختتامی تقریب سے سی ای او کیڈٹ کالج جھنگ، کمانڈر صہیب فاروق، نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مباحثہ کا مقصد نوجوانوں میں علمی شعور، اعتماد اور معیاری خطابت کو فروغ دینا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کی تعلیمی و اخلاقی تربیت ادارے کی اولین ترجیح ہے اور اس طرح کے مقابلے طلبا کو مثبت سرگرمیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔انہوں نے مقابلے میں شرکت کرنے والی تمام ٹیموں، مہمانوں اور اساتذہ کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔ کمانڈنٹ کیڈٹ کالج جھنگ، مغیرہ بن صہیب نیبھی، تقریب کے شرکا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کیڈٹ کالج جھنگ آئندہ بھی ایسے معیاری علمی مقابلے منعقد کرتا رہے گا۔تقریب کے اختتام پر جیتنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے گئے ۔