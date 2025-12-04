ٹوبہ روڈ پر شہریوں میں ٹریفک شعور اجاگر کرنے کیلئے آگاہی مہم
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ٹریفک قوانین کے بارے میں شہریوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے روڈ سیفٹی آگاہی مہم ٹوبہ روڈ جھنگ پر منعقد کی گئی۔
مہم کا اہتمام ضلعی انتظامیہ جھنگ، نیشنل ہائی وے اینڈ موٹروے پولیس، ریسکیو 1122، انٹرنیشنل ریسرچ ایڈوائزری اور ٹریفک پولیس کے باہمی اشتراک سے کیا گیا۔پروگرام میں ڈی سی جھنگ علی اکبر بھنڈر، انچارج روڈ سیفٹی آگاہی یونٹ ایم فور سیکٹر ون محمد عثمان شبیر، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر جھنگ محمد سلطان، انٹرنیشنل ریسرچ ایڈوائزری سے کامران ساقی، ریسکیو 1122 سے محمد طاہر اور محمد حسنین، انچارج ایجوکیشن یونٹ ٹریفک پولیس جھنگ محسن اقبال پکھرانہ اور دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔اس موقع پر شہریوں میں موٹر سائیکل بیک ویو مررز، آگاہی میٹریل، ریفلیکٹرز اور دیگر اشیا مفت تقسیم کی گئیں۔ روڈ سیفٹی آگاہی مہم میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔متعلقہ اداروں کے افسران نے ٹریفک قوانین کی پابندی، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کے استعمال، گاڑی کی رفتار کی حد، اور روڈ سیفٹی کے دیگر اہم نکات پر بریفنگ دی۔ اس دوران آگاہی پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے ۔مقررین نے کہا کہ روڈ سیفٹی آگاہی مہم کا مقصد عوام میں محفوظ ڈرائیونگ کے بارے میں شعور پیدا کرنا ہے تاکہ حادثات میں کمی لائی جا سکے ۔