شورکوٹ:خصوصی افراد کے عالمی دن پر رنگا رنگ تقریب
شورکوٹ (نمائندہ دنیا )خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر مریم نواز سکول فار سپیشل چلڈرن، سینٹر آف ایکسی لینس شورکوٹ میں رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی بچوں نے مختلف سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔
تقریب کی مہمانِ خصوصی خالدہ پروین، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فیصل آباد تھیں، جنہوں نے خصوصی بچوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ادارے کی کاوشوں کو قابلِ تحسین قرار دیا۔ تقریب میں خصوصی بچوں کے لیے کھانے کے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے جبکہ بچوں کے چہرے خوشی سے دمکتے دکھائی دئیے ۔تقریب میں پرنسپل محمد ضیغم، شکیل قیصر، سمیرا صدیقہ، روحی بانو سمیت دیگر اساتذہ بھی موجود تھے ۔ اس موقع پر صائمہ رفیق، کائنات، عائشہ خلیل، محمد زمان، طاہر عباس اور خصوصی بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔پرنسپل محمد ضیغم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر کی طرح شورکوٹ میں بھی خصوصی بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اس دن کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ خصوصی بچے بھی نارمل بچوں کی طرح معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ محمد ضیغم نے مزید کہا کہ یہ بچے بے پناہ ٹیلنٹ کے حامل ہیں اور مناسب رہنمائی کے ذریعے نمایاں مقام حاصل کر سکتے ہیں۔