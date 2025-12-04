صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
ڈجکوٹ میں نیوٹک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کر دیا گیا

ڈجکوٹ (نامہ نگار )پنجاب حکومت کے اشتراک سے ڈجکوٹ میں نیوٹک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔

افتتاحی تقریب میں رہنما ن لیگ چودھری خالد پرویز گل نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی، جبکہ ڈجکوٹ کی مختلف سیاسی و سماجی شخصیات رانا رضوان علی خاں رہنما پی پی پی پی ، ڈاکٹر محمد آصف ، الحاج ملک شمشاد علی جدان ،فرخ نواز گل ، چوہدری طارق وینس سمیت طلبہ و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب کے آرگنائزر میاں عبدالرؤف، اور بابر علی نے کہا کہ نیوٹک کالج کا قیام ڈجکوٹ کے نوجوانوں کے لیے ایک اہم سنگِ میل ہے ۔ یہاں جدید کمپیوٹر تعلیم، ہنر مند ٹریننگ اور روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے تاکہ نوجوان بدلتے دور کے تقاضوں کے مطابق آگے بڑھ سکیں۔ان کا کہنا تھا کہ سرکاری منظوری کے بعد یہ کالج علاقے کے طلبہ کو معیاری اور قابلِ اعتماد تکنیکی تعلیم دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔

 

