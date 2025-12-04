چناب نگر: گنے کی ٹرالیاں شہریوں کیلئے درد سر بن گئیں
چناب نگر (نامہ نگار)شہر کے واحد مرکزی بازار میں گنے سے لدی ٹرالیاں شہریوں کے لیے مشکلات کا سبب بن گئیں۔
پہلے ہی تنگ سڑکوں اور رش کی وجہ سے ٹریفک جام کا مسئلہ عام تھا، لیکن حالیہ دنوں میں یہ ٹرالیاں صورتحال کو شدید بحران میں بدل رہی ہیں۔بڑے سائز کی ٹرالیاں بازار میں داخل ہوتے ہی ٹریفک کا بہاؤ رک جاتا ہے اور گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ جاتی ہیں۔ ٹریفک جام کی وجہ سے حادثات میں اضافہ اور ایمبولینسز کا رش میں پھنس جانا معمول بن چکا ہے ، جس سے کسی بڑے جانی نقصان کا خطرہ ہر وقت موجود ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ حکام کی غفلت اور ٹریفک اہلکاروں کی غیر موجودگی صورتحال کو مزید بگاڑ رہی ہے ۔ عوام نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گنے کی ٹرالیاں شہر کے مرکزی بازار میں داخل نہ ہوں اور ان کے لیے متبادل راستہ یا مخصوص اوقات مقرر کیے جائیں، تاکہ شہریوں کی روزمرہ زندگی میں سکون رہے اور ممکنہ حادثات سے بچا جا سکے ۔